24.08.2021 (17:45)

В Подмосковье состоялась торжественная церемония открытия конкурса военных топографов «Меридиан»

В подмосковном парке «Патриот» прошла торжественная церемония открытия конкурса специалистов топографических служб «Меридиан».

Конкурс «Меридиан» проходит впервые в рамках международных армейских игр «АрМИ-2021» и уже привлек большое внимание специалистов-топографов из Вооруженных Сил России, Белоруссии, Китая, Вьетнама, Ирана и Лаоса.

В торжественной церемонии открытия конкурса принял участие начальник Топографической службы Вооружённых Сил Российской Федерации генерал-майор Александр Зализнюк и начальники топографических служб стран-участниц конкурса.

После представления команд и подъёма государственных флагов стран, генерал-майор Александр Зализнюк, пожелал участникам честной борьбы, и объективного судейства на всех этапах конкурса за право носить звание лучших военных топографов.

Конкурс «Меридиан» включает в себя три этапа. На первом участники соревнований выполняют упражнения по армейской тактической стрельбе из автомата. Второй, «Азимут» – позволит оценить умение участников ориентироваться на местности по компасу. На третьем этапе «Топографический квадратлон» участники соревнуются по специальным вопросам геодезии, картографии и геоинформатики.

Конкурс пройдет с 24 по 27 августа 2021 г. в военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации «Патриот».

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