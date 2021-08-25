25.08.2021 (13:31)

На первом этапе «Уверенного приема» АрМИ-2021 российская команда завоевала третье место



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player На первом этапе «Уверенного приема» АрМИ-2021 российская команда завоевала третье место

В Республике Беларусь военные связисты из 9 стран прошли первый этап конкурса «Уверенный прием» АрМИ-2021 – «Радиоориентирование». Каждую страну представляли по три участника, которые прошли специально подготовленную трассу в лесном массиве в Минской области. Помимо этого, впервые данную дисциплину преодолели военные связистки. Свои команды выставили Россия, Белоруссия и Китай.

Для гостей спортивного праздника была организована фан-зона, установлен большой экран, на котором велась онлайн-трансляция забегов. Для большей объективности были установлены камеры на контрольных точках – в тот момент, когда военнослужащие проходили их, видео выводилось на большой экран.

По итогам выступлений команда России получила «бронзу». Первое место у принимающей стороны — Белоруссии. Второе место у команды Китая. В личном зачете лучшим оказался белорусский связист Евгений Бриль, который преодолел трассу за 48 мин. 55 с.

В ходе состязаний военные связисты с использованием переносного радиопеленгатора, компаса и топографической карты искали пять контрольных пунктов, так называемых «лис». Последовательность поиска участники определяют сами, если участник не нашел все контрольные пункты ему начислялось штрафное время.

Основные мероприятия конкурса «Уверенный прием» АрМИ-2021 пройдут с 23 августа по 3 сентября в Минске, а также на базе полигона Уручье 120-й гвардейской отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Республики Беларусь.

В состязаниях принимают участие представители 9 стран: России, Белоруссии, Вьетнама, Китая, Лаоса, Мали, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана.

Вооруженные Силы Российской Федерации представлена сборной командой, состоящей из курсантов Военной академии связи имени Маршала Советского Союза С.М. Буденного, специалистов связи Воздушно-космических сил, Западного военного округа, 12 Главного управления Минобороны России.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице