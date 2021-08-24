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24.08.2021 (17:20)

Спортсмены ЦСКА завоевали шесть медалей на чемпионате России в олимпийских классах яхт в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге завершился чемпионат России в олимпийских классах яхт. Армейцы взяли семь медалей: 2 золотых, 1 серебряную и 3 бронзовых.

Первыми в борьбу в медальных гонках вступили смешанные экипажи в классе 470. «Золото» досталось экипажу старших лейтенантов ВС РФ – Алисы Кирилюк и  Дениса Грибанова. «Серебро» в этой дисциплине взяли Дмитрий Лаздин и Марина Федорова, а «бронзу» – Тимофей Григорин-Рябов и еще одна спортсменка ЦСКА – сержант Анжелика Черняховская.

В классе Лазер-стандарт весь пьедестал заняли армейцы. В непростой борьбе свою победу завоевал прапорщик Максим Николаев. Даниил Крутских стал вторым, Сергей Комиссаров – третьим.

Завершала программу финального дня медальная гонка в классе Лазер-радиал, где воспитанница ЦСКА, Мастер спорта Анастасия Лукоянова стала третьей. Ее опередили Екатерина Зюзина и Екатерина Береза.

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Метки:
ЦСКА , Спорт
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