25.08.2021 (11:40)

Контракт на поставку ВС РФ гиперзвуковых ракет «Циркон» заключен сегодня на МВТФ «Армия»

Минобороны РФ подписало контракт на поставку гиперзвуковых ракет 3М22 «Циркон» с НПО машиностроения.

В ходе Международного военно-технического форума контракт был вручён генеральному директору НПО машиностроения Александру Леонову.

Универсальная гиперзвуковая крылатая ракета предназначена для поражения морских и наземных целей.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что гиперзвуковые ракеты «Циркон», способные развивать скорость около 9 Махов и поражать цели на расстоянии более 1 тыс. км, будут поставлены на боевое дежурство в ближайшее время.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице