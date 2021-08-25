25.08.2021 (11:40)
Контракт на поставку ВС РФ гиперзвуковых ракет «Циркон» заключен сегодня на МВТФ «Армия»
Минобороны РФ подписало контракт на поставку гиперзвуковых ракет 3М22 «Циркон» с НПО машиностроения.
В ходе Международного военно-технического форума контракт был вручён генеральному директору НПО машиностроения Александру Леонову.
Универсальная гиперзвуковая крылатая ракета предназначена для поражения морских и наземных целей.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что гиперзвуковые ракеты «Циркон», способные развивать скорость около 9 Махов и поражать цели на расстоянии более 1 тыс. км, будут поставлены на боевое дежурство в ближайшее время.
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