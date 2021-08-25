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25.08.2021 (12:47)

Российская сборная стала лучшей на этапе «Ведение рукопашной схватки» на втором этапе конкурса «Десантный взвод-2021»

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Сегодня на базе спортивного комплекса Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова состоялись финальные схватки второго этапа конкурса «Десантный взвод» в которых приняло участие порядка 30 спортсменов, которые представили 11 национальных сборных команд из разных государств.

Военнослужащие мерились силой и показывали свое мастерство в             весовых категориях до 70 кг, до 80 кг и свыше 80 кг. Все поединки проводились по правилам военно-прикладного вида спорта «Армейский рукопашный бой». Каждая команда заявляла своих участников в 3-х весовых категориях.

По итогам второго этапа конкурса первое место в категории до 70 кг. завоевал представитель российской команды гвардии сержант Даянат Джабаров.  В весе до 80 кг первым стал так же россиянин гвардии ефрейтор Семен Семеняка. В весовой категории свыше 80 кг первое место завоевал старший сержант  Меиржан Кожантаев, представляющий сборную Казахстан, которому уступил еще один представитель российской гвардии сержант сборной Батор Жоржиев.

Конкурс по полевой выучке среди десантных подразделений «Десантный взвод» проходит в период с 22 августа по 2 сентября 2021 г. в Рязанской области на полигоне Дубровичи Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения и объектах Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова.

В нем примет участие более 350 военнослужащих из 18 стран в составе национальных армейских сборных команд, которые покажут все свои навыки и умения при прохождении испытаний, предусмотренных в четырех этапах конкурса.

Справочно: Армейские международные игры-2021 пройдут с 22 августа по 4 сентября 2021 года на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан). Всего в 34 конкурсах АрМИ-2021 принимает участие более 5 тысяч военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран. В конкурсе «Страж порядка» участвуют представители вооруженных сил России, Сербии, Казахстана, Ирана, Катара и Кипра.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
АрМИ , Десантный взвод
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