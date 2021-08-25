25.08.2021 (11:58)
В войска поступит опытный образец тяжелого штурмового робототехнического комплекса «Штурм»
Минобороны РФ подписало первый контракт на поставку опытного образца тяжелого штурмового робототехнического комплекса «Штурм» с Уральским конструкторским бюро транспортного машиностроения.
В ходе Международного военно-технического форума «Армия-2021» подписан государственный контракт на поставку тяжелого штурмового робототехнического комплекса «Штурм».
Кроме того, был подписан контракт с 766-м Управлением производственно-технологической комплектации на изготовление и поставку робототехнических комплексов пожаротушения «Уран-14».
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