Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

25.08.2021 (12:40)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова состоялся турнир по настольному теннису

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошло соревнование по настольному теннису на кубок начальника ОГРВ ПРРМ.

В турнире, который проводился по регламенту парной игры, приняло участие 16 команд, представляющие различные подразделения ОГРВ ПРРМ. Состязание прошло по олимпийской системе со стадии 1/8 финала. По итогам турнира по настольному теннису среди подразделений ОГРВ ПРРМ первое место заняла команда 2-й мотострелковой роты.

По завершении состязания состоялось награждение призеров грамотами и ценными подарками. Военнослужащие, победившие в соревновании по теннису среди подразделений, представят ОГРВ ПРРМ на чемпионате по настольному теннису среди силовых ведомств региона.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
В Новочеркасске завершился II этап всеармейских соревнований среди офицеров ЮВО «Командирские старты»
На конкурсе «Мастер-оружейник» АрМИ-2021 в Иране российская команда приступила к обслуживанию и подготовке вооружения и военной техники к первому этапу
В Китае российским экипажам БМП на конкурсе «Суворовский натиск» будут противостоять команды из трех стран
В Китае российским специалистам РХБ разведки на конкурсе «Безопасная среда» будут противостоять команды из четырех стран

Метки:
Приднестровье , Соревнования
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false