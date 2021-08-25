25.08.2021 (12:40)
В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова состоялся турнир по настольному теннису
В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошло соревнование по настольному теннису на кубок начальника ОГРВ ПРРМ.
В турнире, который проводился по регламенту парной игры, приняло участие 16 команд, представляющие различные подразделения ОГРВ ПРРМ. Состязание прошло по олимпийской системе со стадии 1/8 финала. По итогам турнира по настольному теннису среди подразделений ОГРВ ПРРМ первое место заняла команда 2-й мотострелковой роты.
По завершении состязания состоялось награждение призеров грамотами и ценными подарками. Военнослужащие, победившие в соревновании по теннису среди подразделений, представят ОГРВ ПРРМ на чемпионате по настольному теннису среди силовых ведомств региона.
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