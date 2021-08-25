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25.08.2021 (12:30)

В Приднестровье с российскими военнослужащими прошло занятие по РХБ защите

В Оперативной группе Российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошло занятие по радиационной, химической и биологической (РХБ) защите.

Военнослужащие ОГРВ ПРРМ выполняли учебно-боевые задачи в условиях применения условным противником отравляющих веществ. Для имитации боевых действий зараженный участок был задымлён ослепляющей аэрозольной завесой.

По замыслу занятия военнослужащие совершали марш на технике. Находясь в боевых машинах, личный состав выполнил нормативы по надеванию противогаза и общевойскового защитного комплекта, после чего преодолел условно зараженный участок местности. В завершение занятия были отработаны элементы специальной обработки военной техники от радиоактивной пыли.

Занятие по радиационной, химической и биологической защите проводилось в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Приднестровье , Войска РХБ защиты
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