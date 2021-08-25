25.08.2021 (12:21)

В Алжире прошел первый этап Международного кинологического конкурса «Верный друг»



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Алжире прошел первый этап Международного кинологического конкурса «Верный друг»

Самый зрелищный этап Международного кинологического конкурса – «Дог биатлон - индивидуальная гонка» прошел на территории Центра разведения и профессиональной кинологической подготовки 1-го Военного округа.

Из-за высокой температуры воздуха в Северной Африке участники начали соревнования в 6 часов утра по местному времени.

Первое упражнение конкурса «Верный друг» - индивидуальная гонка, является одним из самых сложных состязаний, требующее от военнослужащих предельной собранности и отдачи. Здесь проверяются не только выносливость конкурсанта и его четырёхлапого помощника, но и точность военнослужащего на огневом рубеже и умения собаки четко следовать командам кинолога. Если собака меняет положение, то выстрел участника расценивается как промах и он бежит 100-метровый штрафной круг.

В гонке приняли 3 женских команды: Алжир, Россия и Узбекистан, преодолевшие дистанцию 2400 метров, а также пять мужских команд: Алжир, Белоруссия, Вьетнам, Россия и Узбекистан, которые состязались на дистанции 3200 метров. Также всем участникам предстояло провести 2 остановки для стрельбы из положения лежа, а затем стоя. В Алжире все участники этапа закрывали мишени из спортивной биатлонной винтовки БИ 7-4 российского производства.

Как отметил тренер команды капитан Владимир Ковалев: «Очень довольна выступлением женской команды, парни выступили немного хуже, чем могли. В целом довольны результатами, есть куда расти. Завтра узнаем результат».

В ходе конкурса служебные собаки вместе со своими вожатыми ещё покажут свои навыки еще на 4-х этапах: «Меткий стрелок», «Дог-биатлон - эстафета», «Защитная служба» и «Преодоление 300-метровой полосы препятствий».

Справочно:

Армейские международные игры-2021 пройдут с 22 августа по 4 сентября 2021 года на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан).

Всего в 34 конкурсах АрМИ-2021 принимает участие более 5 тысяч военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.

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