25.08.2021 (12:17)

Команда России лучше всех справилась со специальной задачей «Лазанье на искусственном рельефе в связках» и установила рекорд трассы



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Команда России лучше всех справилась со специальной задачей «Лазанье на искусственном рельефе в связках» и установила рекорд трассы

Команда России, представленная подразделением Воздушно-десантных войск, опередила всех своих конкурентов на «Эльбрусском кольце» и установила рекорд трассы в выполнении специальной задачи «Лазанье на искусственном рельефе в связках» и вышла в лидеры по итогам трех специальных задач.

Во второй день соревнований участники состязаний выполняли специальную задачу номер три на искусственном скалодроме Спортивного центра «Терскол» в Кабардино-Балкарии. Для успешного выполнения данной задачи участникам необходимо быть не только физически развитыми и в полной мере владеть навыками альпинизма, им необходимо также проделать кропотливую и трудоемкую работу по слаживанию «связок», ведь одно дело выполнять задачу индивидуально со своим виденьем, а совсем другое коллективное выполнение задач, при котором без слаженности и взаимовыручки успеха не достичь.

«Лазанье в связках очень технически сложный элемент специальных задач. Самое главное, чтобы не запутались верёвки и где ты ставишь оттяжки делая себе страховку, не пошёл полиспас, муфтовать карабины, все это делая, чтобы без штрафов пролезть. Самое сложное это залазить по контуру уклона, очень щепетильный момент. С задачей справились, я считаю, отлично сегодня. Мы на тренировках даже такое время не показывали 6 минут 51 секунда. Это рекорд трассы», - пояснил участник команды России сержант Иван Белый.

В лазании на скалодроме самым ярким примером слаженности оказались военнослужащие России, которые выполнили специальную задачу номер три лучше всех остальных участников соревнований и получили за ее выполнение 1000 баллов. Второе место заняла команда Узбекистана с результатом 756 баллов и замкнула тройку лидеров команда Казахстана, заслужившая 709 баллов.

По результатам трех этапов состязаний в лидеры вышла команда России с результатом в 2622 балла. На втором месте команда Казахстана, которая показала результат в 2119 баллов и отстает от ближайшего соперника на 503 балла. Тройку лидеров замыкает команда Узбекистана (1531 балл).

Всего в «Эльбрусском кольце» задействовано более 90 человек из состава подразделений, привлекаемых к выполнению задач в высокогорной местности.

Всего в программе 15 специальных задач.

Справочно:

В соревновании принимают участие команды от России, Китая, Пакистана, Казахстана, Армении, Абхазии, Южной Осетии, Узбекистана и Индии. Военнослужащие Армении и Южной Осетии выполнят только некоторые специальные задачи конкурса вне зачета.

Организатор конкурса «Эльбрусское кольцо» – Управление физической подготовки и спорта ВС РФ. Эти соревнования имеют военно-прикладную направленность и в международном масштабе проводятся с 2016 года.

Торжественное закрытие конкурса состоится 4 сентября.

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