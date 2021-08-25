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25.08.2021 (12:17)

Команда России лучше всех справилась со специальной задачей «Лазанье на искусственном рельефе в связках» и установила рекорд трассы

Команда России, представленная подразделением Воздушно-десантных войск, опередила всех своих конкурентов на «Эльбрусском кольце» и установила рекорд трассы в выполнении специальной задачи «Лазанье на искусственном рельефе в связках» и вышла в лидеры по итогам трех специальных задач.

Во второй день соревнований участники состязаний выполняли специальную задачу номер три на искусственном скалодроме Спортивного центра «Терскол» в Кабардино-Балкарии. Для успешного выполнения данной задачи участникам необходимо быть не только физически развитыми и в полной мере владеть навыками альпинизма, им необходимо также проделать кропотливую и трудоемкую работу по слаживанию «связок», ведь одно дело выполнять задачу индивидуально со своим виденьем, а совсем другое коллективное выполнение задач, при котором без слаженности и взаимовыручки успеха не достичь.

«Лазанье в связках очень технически сложный элемент специальных задач. Самое главное, чтобы не запутались верёвки и где ты ставишь оттяжки делая себе страховку, не пошёл полиспас, муфтовать карабины, все это делая, чтобы без штрафов пролезть. Самое сложное это залазить по контуру уклона, очень щепетильный момент. С задачей справились, я считаю, отлично сегодня. Мы на тренировках даже такое время не показывали 6 минут 51 секунда. Это рекорд трассы», - пояснил участник команды России сержант Иван Белый.

В лазании на скалодроме самым ярким примером слаженности оказались военнослужащие России, которые выполнили специальную задачу номер три лучше всех остальных участников соревнований и получили за ее выполнение 1000 баллов. Второе место заняла команда Узбекистана с результатом 756 баллов и замкнула тройку лидеров команда Казахстана, заслужившая 709 баллов.

По результатам трех этапов состязаний в лидеры вышла команда России с результатом в 2622 балла. На втором месте команда Казахстана, которая показала результат в 2119 баллов и отстает от ближайшего соперника на 503 балла. Тройку лидеров замыкает команда Узбекистана (1531 балл).

Всего в «Эльбрусском кольце» задействовано более 90 человек из состава подразделений, привлекаемых к выполнению задач в высокогорной местности.

Всего в программе 15 специальных задач.

Справочно:

В соревновании принимают участие команды от России, Китая, Пакистана, Казахстана, Армении, Абхазии, Южной Осетии, Узбекистана и Индии. Военнослужащие Армении и Южной Осетии выполнят только некоторые специальные задачи конкурса вне зачета.

Организатор конкурса «Эльбрусское кольцо» – Управление физической подготовки и спорта ВС РФ. Эти соревнования имеют военно-прикладную направленность и в международном масштабе проводятся с 2016 года.

Торжественное закрытие конкурса состоится 4 сентября.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
АрМИ , Эльбрусское кольцо
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