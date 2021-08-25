25.08.2021 (12:20)

Боевые расчёты ЗВО отразят нанесение массированного ракетно-авиационного удара с помощью систем С-400 «Триумф»

Боевые расчёты зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа, совершив комбинированный марш протяженностью более 2-х тыс. км, прибыли на полигон Ашулук (Астраханская область), где в ходе боевых стрельб отработают ведение противовоздушных боёв.

В ходе учения боевые расчеты зенитных ракетных дивизионов заступят на боевое дежурство по прикрытию войск и объектов, их главная задача – поразить аэродинамические и баллистические цели, имитируемые сверхзвуковыми ракетами-мишенями. Стрельбы пройдут в дневное и ночное время, как с развёрнутых позиций, так и в ходе совершения марша. Также зенитчики выполнят комплекс нормативов по обслуживанию техники и её маскировке, инженерному оборудованию позиций, защите от оружия массового поражения.

Всего к проведению тактического учения подразделений противовоздушной обороны Западного военного округа привлечено более 300 военнослужащих, до 100 единиц военной техники.

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