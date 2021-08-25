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25.08.2021 (10:30)

В Вооруженные Силы России поступят новые беспилотные летательные аппараты «Иноходец-РУ»

На Международном военно-техническом форуме «Армия-2021» Министерство обороны Российской Федерации подписало контракт на поставку в Вооруженные Силы ударного беспилотника «Иноходец-РУ».

Контракт подписали заместитель Министра обороны Российской Федерации Алексей Криворучко и генеральный директор компании «Кронштадт» Сергей Богатиков.

Также с другими компаниями были подписаны государственные контракты на поставку в войска управляемых и неуправляемых боеприпасов для беспилотных летательных аппаратов (БЛА). Кроме того, был подписан контракт с компанией УЗГА на поставку БЛА «Форпост-Р».

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
МВТФ «АРМИЯ-2021»
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