25.08.2021 (10:30)
В Вооруженные Силы России поступят новые беспилотные летательные аппараты «Иноходец-РУ»
На Международном военно-техническом форуме «Армия-2021» Министерство обороны Российской Федерации подписало контракт на поставку в Вооруженные Силы ударного беспилотника «Иноходец-РУ».
Контракт подписали заместитель Министра обороны Российской Федерации Алексей Криворучко и генеральный директор компании «Кронштадт» Сергей Богатиков.
Также с другими компаниями были подписаны государственные контракты на поставку в войска управляемых и неуправляемых боеприпасов для беспилотных летательных аппаратов (БЛА). Кроме того, был подписан контракт с компанией УЗГА на поставку БЛА «Форпост-Р».
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