25.08.2021 (12:10)

ВМФ РФ получит новые средние разведывательные корабли

Минобороны РФ подписало контракт с Зеленодольским заводом имени Горького на поставку серии средних разведывательных кораблей.

В ходе Международного военно-технического форума «Армия-2021» подписан государственный контракт на изготовление поставку средних разведывательных кораблей. Подписи под документом поставили заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко и генеральный директор завода Александр Филиппов.

Также был подписан контракт со Средне-Невским судостроительным заводом на строительство и поставку базового тральщика проекта 12700.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице