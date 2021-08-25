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25.08.2021 (12:10)

ВМФ РФ получит новые средние разведывательные корабли

Минобороны РФ подписало контракт с Зеленодольским заводом имени Горького на поставку серии средних разведывательных кораблей.

В ходе Международного военно-технического форума «Армия-2021» подписан государственный контракт на изготовление поставку средних разведывательных кораблей. Подписи под документом поставили заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко и генеральный директор завода Александр Филиппов.

Также был подписан контракт со Средне-Невским судостроительным заводом на строительство и поставку базового тральщика проекта 12700.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
МВТФ «АРМИЯ-2021»
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