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25.08.2021 (12:08)

Экипажи самолётов Су-30СМ Черноморского флота выполнили учебное бомбометание по морской цели

Экипажи самолётов Су-30СМ из состава морской авиации и ПВО (МА и ПВО) Черноморского флота (ЧФ) выполнили учебное бомбометание в ходе летно-тактического учения в небе над Крымом.

В соответствии с планом тренировки экипажи самолётов Су-24МР осуществили ведение разведки, обнаружение, классификацию группы кораблей условного противника и передачу данных о его местоположении.

Для уничтожения «противника» были задействованы многоцелевые истребители Су-30СМ. Экипажи нанесли учебные бомбовые удары по морским целям с применением различных типов авиационных бомб.

Удары наносились фугасными, осколочно-фугасными зажигательными и объёмно-детонирующими боеприпасами со средних и малых высот с выполнением сложных видов манёвров с целью преодоления средств противовоздушной обороны условного противника.

Летно-тактическое учение прошло в соответствии с планом боевой подготовки сил флота.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Черноморский флот , Авиация , Самолеты , ВВС
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