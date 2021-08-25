25.08.2021 (10:15)

Российское военное ведомство и научно-производственное объединение «СПЛАВ» заключили несколько контрактов

В ходе Международного военно-технического форума «Армия-2021» Министерство обороны Российской Федерации подписало контракт на поставку в войска тяжелых огнеметных систем ТОС-2.

Подписи под документом поставили заместитель Министра обороны Российской Федерации Алексей Криворучко и генеральный директор акционерного общества «Научно-производственного объединения «СПЛАВ» им. А.Н. Ганичева» Александр Смирнов.

Также с предприятием были подписаны контракты на изготовление и поставку: инженерной системы дистанционного минирования; транспортно-пусковых контейнеров с кассетными противопехотными минами; транспортно-пусковых контейнеров с кассетными противотанковыми минами; учебных транспортно-пусковых контейнеров к инженерной системе дистанционного минирования.

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