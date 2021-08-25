25.08.2021 (12:00)
Тренировку по борьбе с беспилотными летательными аппаратами провели военнослужащие Ленинградской армии ВВС и ПВО
В Ленинградской области прошла тренировка боевых расчётов Ленинградской армии ВВС и ПВО по борьбе с беспилотными летательными аппаратами самолётного и вертолётного типов.
К тренировке привлечены подразделения противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а также расчёты беспилотных летательных аппаратов Западного военного округа.
Дежурные по противовоздушной обороне силы осуществят поиск и перехват целей с применением зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1», расчёты РЭБ отработают постановку радиоэлектронных помех различной сложности, а также перехват и принудительную посадку БЛА.
К однодневному учебному мероприятию было привлечено свыше 200 военнослужащих и около 50 единиц военной и специальной техникой.
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