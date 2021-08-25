25.08.2021 (08:51)

Был подписан первый контракт на поставку в Вооруженные Силы России новых вертолетов Ка-52М

В ходе Международного военно-технического форума «Армия-2021» Министерство обороны Российской Федерации и холдинг «Вертолеты России» подписали первый контракт на поставку в войска модернизированных разведывательно-ударных вертолетов Ка-52М.

Подписи под документом поставили заместитель Министра обороны Российской Федерации Алексей Криворучко и генеральный директор вертолётного холдинга Андрей Богинский.

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