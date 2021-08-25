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25.08.2021 (09:22)

Российское военное ведомство подписало с Уралвагонзаводом контракт на очередную партию Т-90М «Прорыв»

На форуме «Армия-2021» были подписаны государственные контракты на поставку танков Т-90М и на капитальный ремонт танков Т-90 с модернизацией до уровня Т-90М.

Кроме того, военное ведомство заключило контракт с компанией «Ремдизель» на поставку в Вооруженные Силы защищённых авиадесантируемых автомобилей спецназначения, бронированных санитарных автомобилей, а также на капремонт лёгких бронированных тягачей МТ-ЛБ, на которые установят пулемёты «Корд».

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
МВТФ «АРМИЯ-2021»
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