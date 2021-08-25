25.08.2021 (11:43)

В Новороссийской военно-морской базе Черноморского флота будет организована площадка форума «Армия-2021»

Военная гавань Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота (ЧФ) примет VII Международный военно-технический форум «Армия-2021», который пройдет на площадках Южного военного округа (ЮВО) с 27 по 29 августа.

Для всех гостей форума в Новороссийске будет представлена боевая и специальная техника соединений и частей ЧФ и Воздушно-десантных войск, в том числе зенитный ракетный комплекс «Стрела-10М», бронеавтомобиль «Рысь», бронетранспортер БТР-82А, самоходная артиллерийская установка «Нона», боевая машина десанта БМД-2 и армейские мотовездеходы АМ-1. На причалах базы будут выставлены: спасательный буксир «Профессор Николай Муру», противодиверсионный катер «Кадет», большой гидрографический катер «Борис Слободник».

В ходе динамического показа военнослужащие базы разыграют тактические эпизоды: «Задержание судна-нарушителя»; «Оказание помощи экипажу»; «Высадка десанта, встречный бой, захват плацдарма». В завершение показа выступят рейдовые буксиры с композицией «Фонтаны на воде».

В период работы площадки также будут организованы военно-спортивные кластеры, на которых посетители смогут проверить свою физическую подготовку; выставки современного стрелкового вооружения и специального водолазного снаряжения; показательные выступления военнослужащих отряда специального назначения. Кроме того, будут развернуты мобильные пункты отбора на военную службу по контракту.

В связи с действующими в регионе противоэпидемиологическими ограничениями на контрольно-пропускном пункте Новороссийской военно-морской базы будет организован медицинский пункт осмотра прибывающих гостей и пункт термометрии. Всем посетителям рекомендовано находится в медицинских защитных масках, а в местах общественного питания, проведения мероприятий форума – соблюдать социальную дистанцию.

В мероприятиях Международного военно-технического форума «Армия-2021» смогут принять участие все желающие жители и гости города Новороссийска. Для входа на территорию базы при себе необходимо иметь паспорт и медицинскую маску.

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