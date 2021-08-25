25.08.2021 (11:32)

Сборная России лидирует по итогам второго дня соревнований «Мастера автобронетанковой техники» в Воронежской области



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Сборная России лидирует по итогам второго дня соревнований «Мастера автобронетанковой техники» в Воронежской области

Сборная Российской Федерации лидирует по итогам второго дня на конкурсе Армейских международных игр – 2021 «Мастера автобронетанковой техники» в Воронежской области.

Экипаж мастерской технического обслуживания МТО УБ-1 Российской Федерации прошел дистанцию 2,2 км с преодолением 18 препятствий и специальных упражнений за 14 минут 40 секунд. В числе многих судейская бригада оценивала специальные упражнения по перемещению грузов с помощью крана-манипулятора, замена переднего колеса, подъем носовой части танка Т-72Б с использованием пневматического домкрата.

Водители легковых и грузовых автомобилей УАЗ 3163, КамАЗ 4350, КамАЗ 65225 будут соревноваться в 4 этапах конкурса: индивидуальная гонка, гонка мастерских МТО – УБ1, гонка капитанов, командная эстафета.

Соревнования военных автомобилистов проходят с 22 по 29 августа в городе Острогожск Воронежской области и объединит военных спортсменов из Арабской Республики Египет, Республики Беларусь, Китайской Народной Республики, Российской Федерации и Республики Узбекистан.

Справочно:

Армейские международные игры-2021 пройдут с 22 августа по 4 сентября 2021 года на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан).

Всего в 34 конкурсах АрМИ-2021 принимает участие более 5 тысяч военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.

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