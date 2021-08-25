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25.08.2021 (11:29)

В Туве в рамках «Военного ралли-2021» представители семи стран закончили гонку с преследованием

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В Республике Тыва завершен второй соревновательный день экипажей большегрузной техники с колесной базой 4х4 и 6х6 этапа «Гонка с преследованием», в рамках Международного этапа конкурса «Военное ралли -2021».

Второй этап военного «Дакара» в рамках АрМИ-2021 – «Гонка с преследованием» стартовал вблизи населенного пункта Сукпак в Республике Тыва. Организаторы конкурса подготовили для военнослужащих новый маршрут, который включает в себя большое количество естественных препятствий: песчаные участки с затяжными подъемами и спусками, крутыми поворотами и заболоченной местностью, кроме этого военным водителя предстояло преодолеть русло реки. Перед началом этапа экипажам были выданы необходимые для ориентирования на маршруте гонки приборы GPS и карты с контрольными точками.

Гоночные экипажи преодолели маршрут, протяженностью более 140 километров, на грузовых автомобилях КамАЗ и «Урал» с колесными формулами 4х4 и 6х6. По итогам первого дня соревнований в общекомандном зачете лидирует команда Российской Федерации.

Международный этап конкурса «Военное ралли-2021» стартовал 22 августа 2021 года в Республике Тыва и продлится в течение недели. В нем принимают участие команды Белоруссии, России, Сербии, Китая, Монголии, Израиля и Узбекистана, а также вне конкурса — представители Камского и Уральского автомобильных заводов на российских грузовиках КамАЗ и «Урал».

Справочно:

Армейские международные игры-2021 пройдут с 22 августа по 4 сентября 2021 года на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан). Всего в 34 конкурсах АрМИ-2021 принимает участие более 5 тысяч военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
АрМИ , Военное ралли
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