25.08.2021 (11:17)

Представители Катара и Кипра выполнили первые стрелковые упражнения огневого этапа конкурса «Страж порядка» в Сербии



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Представители Катара и Кипра выполнили первые стрелковые упражнения огневого этапа конкурса «Страж порядка» в Сербии

Первые занятия на стрелковом полигоне Жича в Сербии состоялись сегодня для участников конкурса «Страж порядка» АрМИ-2021 из Кипра и Катара. Военных полицейских двух стран ознакомили с правилами проведения этапа «Огневой», рассказали о тонкостях выполнения стрелковых упражнений из пистолета Glock 17 и автоматов Zastava M70, а также объяснили, за что арбитры будут начислять штрафные баллы в ходе соревнования.

Военнослужащие Кипра и Катара впервые участвуют в международном конкурсе военных полицейских. Как поделились представители команд, всё здесь, в Сербии, отличается от того, с чем привыкли иметь дело они: и тренировочные площадки, и применяемое оружие, и методы тренировки, и даже климат. Тем не менее, команды настроены на честные соревнования и готовы выложиться на 100 процентов.

«Мы здесь впервые, это правда. Но мы воспользуемся этим шансом, несмотря ни на что, — рассказал представитель команды Кипра на конкурсе «Страж порядка» АрМИ-2021 Новидос Папамайкл. — Пока что я видел только площадку четвертого этапа. Хорошая трасса. Отличается от того, что у нас, но тем не менее. Отличия также в том, что оружие здесь другое. У нас другие пистолеты и автоматы, но будем стараться их освоить».

Занятия на всех конкурсных площадках проводят сербские военные инструкторы. Перед тренировкой в выполнении заданий, входящих в конкурсную программу, каждая команда проходит обязательный инструктаж по технике безопасности и правилам поведения на полигоне, после чего приступает к поэтапной отработке всех нормативов.

Согласно правилам этапа «Огневой», команды выдвигают на этап по три участника. Каждый из них должен поразить по пять грудных мишеней из пистолета Glock 17 и по пять ростовых мишеней из автомата Zastava M70. Грудные мишени находятся на расстоянии 10 метров от огневого рубежа, а ростовые — в 100 метрах от места стрельбы.

При этом на директрисе расставлены щиты с полупрозрачным покрытием, попадание по которым влечёт за собой начисление штрафных секунд. Чтобы избежать этого, конкурсант должен несколько раз переместиться вдоль линии огня сначала с пистолетом, а затем с автоматом. Оружие должно быть направлено строго в сторону мишеней.

По каждой цели нужно выстрелить минимум дважды. Огонь из автомата обязательно должен вестись очередями, а не одиночными выстрелами. Чем меньше времени на стрельбу участник потратит с того момента, как прозвучит команда «Пальба» (серб. «Огонь» — прим.), тем лучше результат.

Этап «Огневой» конкурса «Страж порядка» АрМИ-2021 в сербском Кралеве состоится 30 августа. Финал состязаний запланирован на 3 сентября.

Справочно:

Армейские международные игры-2021 пройдут с 22 августа по 4 сентября 2021 года на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан).

Всего в 34 конкурсах АрМИ-2021 принимает участие более 5 тысяч военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран. В конкурсе «Страж порядка» участвуют представители вооруженных сил России, Сербии, Казахстана, Ирана, Катара и Кипра.

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