25.08.2021 (10:23)

На втором этапе международного конкурса АрМИ-2021 «Тактический стрелок» военнослужащие соревновались в точности стрельбы в различных условиях боя



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player На втором этапе международного конкурса АрМИ-2021 «Тактический стрелок» военнослужащие соревновались в точности стрельбы в различных условиях боя

На территории учебного центра Сельцы Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища (РВВДКУ) имени генерала армии В.Ф. Маргелова стартовал второй этап конкурса по АрМИ-2021 «Тактический стрелок».

В ходе второго этапа - «Одиночный стрелок» участники должны выполнить упражнения, имитирующие различные виды боя: бой в здании, бой на болоте и бой в лесу.

Первым испытанием был бой в здании, где участникам необходимо было при входе в здание бросить гранату после взрыва открыть дверь в помещение и входя в него поразить из пистолета более 10 мишеней на дистанции от 3 до 10 метров, а затем, оценив обстановку вокруг здания через оконные проемы, поразить из окон 6 падающих металлических мишеней (попер) в порядке тактического приоритета из автомата, осуществляя оборону здания. Всего на выполнение данного упражнения дается 600 секунд. Сегодня бой в здании выполнили отработали представители шести стран – Венесуэлы, Казахстана, Конго, Абхазии и Шри-Ланки.

Оценивались участники на основании временных показателей, точности их стрельбы, соблюдения требований безопасности.

В ходе второго этапа конкурса АрМИ-2021 «Тактический стрелок», который пройдет с 24 по 26 августа все 17 команд, представляющих свои страны, покажут свои навыки действий при бое в здании, бое на болоте и бое в лесу.

Справочно:

Армейские международные игры-2021 пройдут с 22 августа по 4 сентября 2021 года на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан).

Всего в 34 конкурсах АрМИ-2021 принимает участие более 5 тысяч военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.



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