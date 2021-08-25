25.08.2021 (07:00)

Организована эвакуация самолётами ВТА с территории Исламской Республики Афганистан более 500 граждан Российской Федерации, государств-членов ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана) и Украины

25 августа с.г. по поручению Президента Российской Федерации В.В.Путина Министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу организована эвакуация самолётами военно-транспортной авиации с территории Исламской Республики Афганистан более 500 граждан Российской Федерации, государств-членов ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана) и Украины.

По указанию Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу для осуществления эвакуации создана авиационная группировка из 4-х самолетов военно-транспортной авиации, которые в кратчайшие сроки были сосредоточены на аэродроме в г.Ульяновск.

На каждом российском самолете ВТА для оказания в ходе полёта медицинской помощи и поддержки эвакуированным гражданам России и других стран находятся врачебно-сестринские бригады военных медиков с необходимым медицинским оборудованием и медикаментами.

Также во всех российских военных самолетах для обеспечения полета эвакуированных из Исламской Республики Афганистан граждан России и других стран сформирован достаточный запас питьевой воды, одеял и индивидуальных рационов питания.



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