25.08.2021 (09:05)
На международном творческом конкурсе «Армия культуры» свое искусство продемонстрировали военные мастера хореографии
На проходящем в рамках Армейских международных игр (АрМИ-2021) творческом конкурсе «Армия культуры» вслед за военными музыкантами и вокалистами в состязание включились мастера хореографии.
Этап конкурса «Хореографическое мастерство», который состоялся в Краснознаменном зале ЦДРА, вел артист Центрального академического театра Российской Армии Юрий Сазонов. Он же представил членов жюри, в которое вошли представители команд-участниц. Главным судьей является начальник отдела культурных программ Департамента культуры Минобороны России Ольга Фаллер.
В этот день состязались солисты, и для номинантов были объявлены критерии оценки конкурсных номеров: это – исполнительское мастерство, включающее технику исполнения движений, артистизм, раскрытие художественного хореографического образа, сценичность (пластика и культура исполнения), оригинальность балетмейстерского решения и образ (костюм, грим, прическа, реквизит).
Участников конкурса приветствовал режиссер, хореограф, основатель и художественный руководитель известного театра танца «Рандеву» Евгений Малышко, который пожелал всем им творческой удачи и прекрасных выступлений. И выступления конкурсантов были, действительно, прекрасны, они словно перенесли зрителей в многообразный мир чарующего искусства, в котором представлено богатство и колорит многих национальных культур.
Наблюдая за их номерами, как бы совершаешь чудесное путешествие по многим странам планеты. Так, представительница Лаоса в лиричном, изящном танце познакомила с красивым национальным цветком удачи. Исполнитель из Азербайджана, виртуозно танцуя, проявил гостеприимство в чайхане. Номер, представленный Узбекистаном, – это экскурсия в древний Хорезм, в котором многие тысячелетия назад родился танец лязги. Укладу жизни в степи посвящен танец солистки из Казахстана. Также были представлены танцевальные номера Белоруссии, Шри-Ланки, Сербии, Венесуэлы, Вьетнама, Армении, Мьянмы, Китая. Оценили зрители и российский колорит: Александра Ситникова исполнила «Русский танец» из балета «Лебединое озеро».
Справочно:
Армейские международные игры-2021 пройдут с 22 августа по 4 сентября 2021 года на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан).
Всего в 34 конкурсах АрМИ-2021 принимает участие более 5 тысяч военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.