25.08.2021 (09:05)

На международном творческом конкурсе «Армия культуры» свое искусство продемонстрировали военные мастера хореографии



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player На международном творческом конкурсе «Армия культуры» свое искусство продемонстрировали военные мастера хореографии

На проходящем в рамках Армейских международных игр (АрМИ-2021) творческом конкурсе «Армия культуры» вслед за военными музыкантами и вокалистами в состязание включились мастера хореографии.

Этап конкурса «Хореографическое мастерство», который состоялся в Краснознаменном зале ЦДРА, вел артист Центрального академического театра Российской Армии Юрий Сазонов. Он же представил членов жюри, в которое вошли представители команд-участниц. Главным судьей является начальник отдела культурных программ Департамента культуры Минобороны России Ольга Фаллер.

В этот день состязались солисты, и для номинантов были объявлены критерии оценки конкурсных номеров: это – исполнительское мастерство, включающее технику исполнения движений, артистизм, раскрытие художественного хореографического образа, сценичность (пластика и культура исполнения), оригинальность балетмейстерского решения и образ (костюм, грим, прическа, реквизит).

Участников конкурса приветствовал режиссер, хореограф, основатель и художественный руководитель известного театра танца «Рандеву» Евгений Малышко, который пожелал всем им творческой удачи и прекрасных выступлений. И выступления конкурсантов были, действительно, прекрасны, они словно перенесли зрителей в многообразный мир чарующего искусства, в котором представлено богатство и колорит многих национальных культур.

Наблюдая за их номерами, как бы совершаешь чудесное путешествие по многим странам планеты. Так, представительница Лаоса в лиричном, изящном танце познакомила с красивым национальным цветком удачи. Исполнитель из Азербайджана, виртуозно танцуя, проявил гостеприимство в чайхане. Номер, представленный Узбекистаном, – это экскурсия в древний Хорезм, в котором многие тысячелетия назад родился танец лязги. Укладу жизни в степи посвящен танец солистки из Казахстана. Также были представлены танцевальные номера Белоруссии, Шри-Ланки, Сербии, Венесуэлы, Вьетнама, Армении, Мьянмы, Китая. Оценили зрители и российский колорит: Александра Ситникова исполнила «Русский танец» из балета «Лебединое озеро».

Справочно:

Армейские международные игры-2021 пройдут с 22 августа по 4 сентября 2021 года на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан).

Всего в 34 конкурсах АрМИ-2021 принимает участие более 5 тысяч военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.

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