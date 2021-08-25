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25.08.2021 (08:00)

МО РФ подписало контракт на поставку в войска артустановок «Коалиция-СВ»

Подписан государственный контракт на поставку 152-миллиметровых самоходных артиллерийских орудий 2С35 межвидового артиллерийского комплекса «Коалиция-СВ.

Контракт заключен между военным ведомством и Уральским заводом транспортного машиностроения.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
МВТФ «АРМИЯ-2021»
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