25.08.2021 (08:00)
МО РФ подписало контракт на поставку в войска артустановок «Коалиция-СВ»
Подписан государственный контракт на поставку 152-миллиметровых самоходных артиллерийских орудий 2С35 межвидового артиллерийского комплекса «Коалиция-СВ.
Контракт заключен между военным ведомством и Уральским заводом транспортного машиностроения.
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