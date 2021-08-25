25.08.2021 (07:15)

В Амурском общевойсковом объединении ВВО стартует военно-технический форум «Армия-2021»

В ряде городов Амурской области, и Еврейской автономии с 26 по 28 августа состоится международный военно-технический форум (МВТФ) «Армия-2021». Основная площадка форума находится в Белогорском гарнизоне Восточного военного округа. Кроме площадки форума в городе Белогорске, с 26 августа будут открыты площадки в поселке Екатеринославка и полигоне Дальневосточного ВОКУ, а также в городе Биробиджане и поселке Бабстово Еврейской автономной области. Площадки форума будут работать с 10:00 до 16:00 часов местного времени.

Основной темой форума в этом году станет применение систем искусственного интеллекта в современных образцах вооружения.

Главной демонстрационной площадкой в городе Белогорске будет военно-патриотический парк «Патриот».

В течение трёх дней на площадках МВТФ «Арми-2021» жители и гости города смогут посетить выставки современных образцов вооружения и военной техники, стрелкового оружия, средств связи и боевой экипировки. На площадках для статического показа вооружения и военной техники будет представлено около 200 современных образцов военной техники, стрелкового вооружения войск и подразделений разведки, такие как новейшие автоматы АК-12 и крупнокалиберный снайперский комплекс АСВК. Представлены новейшие образцы техники связи, беспилотной авиации, средств радиоэлектронной борьбы.

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