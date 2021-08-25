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25.08.2021 (07:00)

Пилоты штурмовой авиации ВВО применили неуправляемые реактивные снаряды в полигонах ВВО в Приморье

Пилоты армейской и штурмовой авиачастей Восточного военного округа выполнили полеты с выполнением пусков  неуправляемых реактивных снарядов (НУРС) в Приморском крае.

Экипажи самолетов Су-25 отработали задачи обнаружения и уничтожения мишеней с использованием подвесного вооружения, как одиночно, так и в составе пар.

Пуски НУРС проводились на малых высотах до 1000 метров летательными аппаратами, оснащенными специальным оборудованием для подвески бомбового вооружения. Экипажи отработали летно-тактические задания по мишеням, имитирующим боевую технику и живую силу условного противника, на различном удалении от точки сброса с последующим уходом от вероятного ответного удара.

Всего в боевых стрельбах было задействовано более 20 единиц авиационной техники.

В ходе полетов отрабатывалась техника простого и сложного пилотирования.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Авиация , Учения
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