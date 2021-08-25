25.08.2021 (06:45)

На площадке МВТФ «Армия-2021» в Забайкальском крае готовится к показу войсковой метеорологический комплекс «Улыбка»

В рамках проведения международного военно-технического форума (МВТФ) «Армия-2021» в Забайкальском крае, военнослужащие артиллерийского соединения общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) покажут автоматизированный мобильный радиотехнический комплекс метеорологического назначения «Улыбка».

Комплекс предназначен для мониторинга влажности, параметров ветра и температуры в интересах подразделений артиллерии, в том числе реактивных систем залпового огня, специалистов радиационной, химической и биологической защиты, а также частей противовоздушной обороны, и др. Аппаратура комплекса обеспечивает прием и обработку метеорологических и радиолокационных данных, а также своевременное предоставление необходимой информации оператору в электронном виде. Вычислительное оснащение комплекса использует адаптивные методы обработки и анализа информации с элементами искусственного интеллекта.

Помимо этого, в рамках демонстрации вооружения и военной техники гости масштабного мероприятия смогут посетить выставки с показом исторической техники и стрелкового оружия, боевой экипировки и современных приборов наблюдения, авиационных средств и беспилотных летательных аппаратов, современных образцов военной техники и технических средств состоящих на вооружении соединений и воинских частей ВВО.

Военно-технический форум «Армия-2021» состоится с 26-28 августа в краевом центре, городе Борзя и поселке Дровяная. Всего на тематических площадках военно-технического форума будет представлено свыше 100 образцов вооружения, включая авиационную технику и образцы не так давно поступившие в воинские части военного округа.

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