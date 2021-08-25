Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

25.08.2021 (06:45)

На площадке МВТФ «Армия-2021» в Забайкальском крае готовится к показу войсковой метеорологический комплекс «Улыбка»

В рамках проведения международного военно-технического форума (МВТФ) «Армия-2021» в Забайкальском крае, военнослужащие артиллерийского соединения общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) покажут автоматизированный мобильный радиотехнический комплекс метеорологического назначения «Улыбка».

Комплекс предназначен для мониторинга влажности, параметров ветра и температуры в интересах подразделений артиллерии, в том числе реактивных систем залпового огня, специалистов радиационной, химической и биологической защиты, а также частей противовоздушной обороны, и др. Аппаратура комплекса обеспечивает прием и обработку метеорологических и радиолокационных данных, а также своевременное предоставление необходимой информации оператору в электронном виде. Вычислительное оснащение комплекса использует адаптивные методы обработки и анализа информации с элементами искусственного интеллекта.

Помимо этого, в рамках демонстрации вооружения и военной техники гости масштабного мероприятия смогут посетить выставки с показом исторической техники и стрелкового оружия,  боевой экипировки и современных приборов наблюдения, авиационных средств и беспилотных летательных аппаратов, современных образцов военной техники и технических средств состоящих на вооружении соединений и воинских частей ВВО.

Военно-технический форум «Армия-2021» состоится с 26-28 августа в краевом центре, городе Борзя и поселке Дровяная. Всего на тематических площадках военно-технического форума будет представлено свыше 100 образцов вооружения, включая авиационную технику и образцы не так давно поступившие в воинские части военного округа.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Более 200 новобранцев призвано на военную службу по контракту на Камчатке
С 26 по 28 августа 2021 года в Хабаровске будет проводиться МВТФ «АРМИЯ-2021»
Военные инженеры Восточного военного округа борются с лесными пожарами в Якутии
В ФГБУ ЦЖКУ по ВВО завершаются работы по подготовке к отопительному периоду

Метки:
Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false