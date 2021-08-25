25.08.2021 (05:15)

Российские миротворцы обеспечили безопасный сбор винограда на отдаленных плантациях в Нагорном Карабахе



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Российские миротворцы обеспечили безопасный сбор винограда на отдаленных плантациях в Нагорном Карабахе

Военнослужащие российского миротворческого континента обеспечивают безопасность сборников винограда на отдаленных плантации Нагорного Карабаха.

«Задачей на сегодня является обеспечение безопасности при сборе урожая винограда в Мартунинском районе. Так как виноградники находятся вблизи линии разграничения жители обратились к командованию российским миротворческим контингентом с просьбой оказания содействия в обеспечении безопасности проводимых работ», - сказал представитель российского миротворческого контингента Андрей Пирожков.

Сбор ягоды винограда на плантациях в отдаленных районах Нагорного Карабаха начался после проведения российскими саперами очистки виноградников на наличие взрывоопасных предметов и разминирования неразорвавшихся боеприпасов в селении Чартар Мартунинского района.

«Сперва скажу спасибо миротворцам за то, что они приехали и обеспечивали нашу безопасность. Сегодня первый день сбора урожая винограда, люди не боятся приезжать собирать виноград. Мы обратились к миротворцам, чтоб в безопасности провести работы, они приехали. Люди поздно начали заниматься виноградом, по этой причине урожайность не большая, в этом году мы постараемся вовремя провести все необходимые работы для хорошего урожая в следующем году», - сказал сотрудник виноградного хозяйства Мкртчан Араик.

Местные жители обращаются к российским военным за помощью, чтобы не сорвать сбор урожая. Сборщики винограда должны собрать ягоду в самое короткое время под охраной российских миротворцев.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице