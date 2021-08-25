25.08.2021 (05:15)
Российские миротворцы обеспечили безопасный сбор винограда на отдаленных плантациях в Нагорном Карабахе
Военнослужащие российского миротворческого континента обеспечивают безопасность сборников винограда на отдаленных плантации Нагорного Карабаха.
«Задачей на сегодня является обеспечение безопасности при сборе урожая винограда в Мартунинском районе. Так как виноградники находятся вблизи линии разграничения жители обратились к командованию российским миротворческим контингентом с просьбой оказания содействия в обеспечении безопасности проводимых работ», - сказал представитель российского миротворческого контингента Андрей Пирожков.
Сбор ягоды винограда на плантациях в отдаленных районах Нагорного Карабаха начался после проведения российскими саперами очистки виноградников на наличие взрывоопасных предметов и разминирования неразорвавшихся боеприпасов в селении Чартар Мартунинского района.
«Сперва скажу спасибо миротворцам за то, что они приехали и обеспечивали нашу безопасность. Сегодня первый день сбора урожая винограда, люди не боятся приезжать собирать виноград. Мы обратились к миротворцам, чтоб в безопасности провести работы, они приехали. Люди поздно начали заниматься виноградом, по этой причине урожайность не большая, в этом году мы постараемся вовремя провести все необходимые работы для хорошего урожая в следующем году», - сказал сотрудник виноградного хозяйства Мкртчан Араик.
Местные жители обращаются к российским военным за помощью, чтобы не сорвать сбор урожая. Сборщики винограда должны собрать ягоду в самое короткое время под охраной российских миротворцев.
В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.
Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.