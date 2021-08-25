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25.08.2021 (06:30)

Более 200 новобранцев призвано на военную службу по контракту на Камчатке

Пункт отбора на военную службу по контракту в Камчатском крае призвал свыше 200   военнослужащих с начала 2021 года.

Все контрактники идут служить в соединения и части, дислоцирующиеся на Камчатке, в том числе в Войска и силы на Северо-востоке России, Подводные силы Тихоокеанского флота, Военно-космические войска, Ракетные войска стратегического назначения и части центрального подчинения. 

Сотрудники камчатского пункта отбора отмечают, что последние годы престиж военной службы растёт, молодых людей привлекает стабильное денежное довольствие, возможность получения жилья, социальные гарантии и многие другие льготы.

Инструкторы пункта отбора выезжают в районные центры Камчатского края для агитации и предварительного отбора кандидатов - в Мильково, Усть-Большерецк,  Ключи.

Активная работа идет и в ВУЗах Камчатки, особенно среди студентов выпускных курсов технических факультетов. Инструкторы проводят встречи со студентами для привлечения   специалистов с высшим образованием к службе в рядах Вооруженных сил России, в этом году призвано свыше 50 контрактников с высшим образованием.

Критериями отбора являются: обязательное наличие у кандидата полного среднего образования, отсутствие судимости за совершённые преступления, успешная сдача номативов по физической подготовке, прохождение профессионально-психологического отбора и военно-врачебной комиссии.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Военно-Морской Флот , Тихоокеанский флот , Служба по контракту , Восточный военный округ
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