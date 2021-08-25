25.08.2021 (06:15)

Выпускники Военного университета 2021 года приняли участие в учебно-методических сборах в Центральном военном округе

В Екатеринбурге на базе окружного Дома офицеров завершились учебно-методические сборы офицеров-психологов – выпускников Военного университета Министерства обороны Российской Федерации 2021 года, прибывших для дальнейшего прохождения службы на должностях начальников групп психологической работы войсковых частей.

В ходе сборов специалисты регионального центра психологической работы (Центрального военного округа) провели с молодыми офицерами занятия по особенностям организации и планирования психологической работы в войсковых частях, проведения мероприятий профессионального психологического отбора, порядка заполнения отчетных форм и донесений. Особое внимание было уделено возможным ошибкам, допускаемым в начале профессиональной деятельности военными психологами, разобраны алгоритмы действий специалистов-психологов в процессе службы, в т.ч. в экстренных ситуациях. Региональный центр психологической работы ЦВО и в дальнейшем будет осуществлять наставничество и отслеживать успехи молодых офицеров, способствовать их профессиональному становлению и дальнейшему развитию на должностях начальников групп психологической работы войсковых частей.

С целью популяризации исторического и культурного наследия России выпускники совместно с сотрудниками регионального центра посетили передвижную выставку Русского географического общества и Экспедиционного центра Минобороны России. Вниманию молодых лейтенантов представили более 190 экспонатов, посвященных изучению европейской части России, Урала, Сибири, Дальнего Востока, арктических территорий и других регионов, рассказали о достижениях отечественных географов и путешественников, посвятивших свою жизнь изучению России. Не меньший интерес вызвали экспозиции Музея боевой славы Урала, расположенного в окружном Доме офицеров ЦВО – представленный кабинет маршала Советского Союза, четырежды Героя Советского Союза Жукова Георгия Константиновича, командующего Уральским военным округом с 1948 по 1953 г.г.

Учебно-методические сборы такого характера позволяют молодым лейтенантам не только познавать все тонкости службы военного психолога, но и развивать кругозор и эрудицию, необходимые им в новом периоде жизни – периоде становления их как профессионалов своего дела, специалистов, уверенно выполняющих поставленные задачи.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице