25.08.2021 (05:30)

С 26 по 28 августа 2021 года в Хабаровске будет проводиться МВТФ «АРМИЯ-2021»

В период с 26 по 28 августа 2021 года в Хабаровске, будет проводиться международный военно-технический форум «АРМИЯ-2021». Мероприятия Форума, проводимые под эгидой Минобороны России, стали уже традиционными и с каждым годом собирают все больше как участников, так и зрителей.

Вход на Форум предусмотрен свободный, посетителей от контрольно-пропускного пункта в районе остановки «Портовая» на выставочную площадку на аэродроме «Хабаровск-Центральный» и обратно будут доставлять автобусами, интервал движения которых не более пяти минут.

Всех приглашаем на открытие форума в 10.00 26 августа, и ежедневно с 10 до 17 часов в период 26-28 августа.

Главная площадка Форума традиционно будет открыта в Хабаровске на аэродроме «Центральный». Помимо более 100 образцов техники статического показа, посетителям форума продемонстрируют возможности порядка 30 образцов военной техники, подразделений Минобороны, Росгвардии и МЧС.

Особенно интересным и зрелищными станут демонстрационные розыгрыши эпизодов строительства участка Байкало-Амурской магистрали, танковый вальс, полеты авиационной техники, проведение специальной обработки участка местности и техники подразделениями РХБ защиты.

В рамках научно-деловой программы под девизом «2021 год – год науки и технологий» спланировано проведение ряда мероприятий по применению робототехнических комплексов и искусственного интеллекта, а также демонстрация изобретений и разработок в области укрепления и повышения обороноспособности государства на площадке «Кулибин» и «Технология прорыва» с участием не только военнослужащих, но и военно-патриотических клубов, кружков моделирования.

Предусмотрена обширная культурно-художественная программа, 13 творческих коллективов в течение дня представят посетителям свои выступления.

В Восточном военном округе всегда очень серьезно относятся к организации Форума, каждый год совершенствуется его программа, открываются новые площадки, добавляются новые кластеры и элементы.

Этот год не станет исключением. ВВО разворачивает на территории 11 субъектов Дальнего Востока порядка 70 выставочных площадок в 37 городах и населённых пунктах. Это, чтобы был понятен масштаб, на 25 площадок больше, чем годом ранее.

Впервые будут развернуты площадки Форума в Республике Саха (Якутия) и в Магаданской области, стать участниками и гостями МВТФ «Армия-2021» смогут жители таких отдаленных районов нашего региона, как поселок Певек и Мыс Шмидта в Чукотском автономном округе.

На точках статического показа будут представлены более 600 единиц вооружения и военной техники, в том числе около 20 самолетов и вертолетов, порядка 8 кораблей и подводных лодок. Зрители впервые смогут увидеть 20 новейших образцов, таких как базовый тральщик «Яков Баляев» с безэкипажным катером «Сканда», бронированный санитарный автомобиль «Линза» семейства «Тайфун-К», боевой арктический вездеход «Алеут», станции комплексной очистки воды, современные образцы стрелкового оружия, снаряжения и многое другое.

Конечно же, одной из главных задач при проведении Форума будет обеспечение комплексной безопасности мероприятия, в том числе недопущение распространения коронавирусной инфекции.

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