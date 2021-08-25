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25.08.2021 (04:45)

Связисты и программисты ВВО в Уссурийске удивят своими разработками гостей военно-технического форума

В период с 26 по 28 августа 2021 года в военных гарнизонах общевойсковой армии Восточного военного округа в Приморье пройдет Международный военно-технический форум «Армия-2021». В рамках события военнослужащие бригады управления представят широкой общественности новейшую технику и современные разработки военных специалистов.

Так, на демонстрационной площадке в Уссурийске будет предоставлена станция спутниковой связи «Кристалл» и радиостанция средней мощности. Кроме того, одну из радиорелейных станций военнослужащие развернут в рабочее положение, эту машину можно будет увидеть практически с любой точки города. В ходе практической части, связисты будут противодействовать налету диверсантов.

Как сообщалось ранее, военные программисты объединения ВВО представят новую разработку «Умный штаб». Увидеть её работу можно будет на демонстрационной площадке, развёрнутой по адресу г. Уссурийск, ул. Тимирязева 51.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
МВТФ «АРМИЯ-2021»
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