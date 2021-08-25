25.08.2021 (04:30)
В ФГБУ ЦЖКУ по ВВО завершаются работы по подготовке к отопительному периоду
Во всех подразделениях филиала ФГБУ ЦЖКУ по ВВО завершаются работы по подготовке к отопительному периоду 2021-2022:
В настоящее время силы филиала сосредоточены на своевременном завершении подготовки объектов электро-сетевого, теплового, водо-канализационного хозяйства и казарменно-жилищного фонда к отопительно-зимнему периоду. Проведен колоссальный объем работ в ходе, которого подготовлено более восьми тысяч объектов. Еженедельно осуществляется непрерывный контроль за исполнением плана работ по проведению капитального ремонта котельных. Во всех подразделениях заменено более 1 тысячи наружных осветительных приборов, проводятся мероприятия по оптимизации систем теплоснабжения военных городков и модернизации систем оборудования котельных.
Общий объем всех выполненных работ в настоящее время составляет 77% что свидетельствует о своевременной подготовке к отопительному периоду, скорому проведению первых пробных топок и вводе объектов теплоснабжения в эксплуатацию.