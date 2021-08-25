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25.08.2021 (04:30)

В ФГБУ ЦЖКУ по ВВО завершаются работы по подготовке к отопительному периоду

Во всех подразделениях филиала  ФГБУ ЦЖКУ по ВВО завершаются работы по подготовке к отопительному периоду 2021-2022:

В настоящее время силы филиала сосредоточены на своевременном завершении подготовки объектов электро-сетевого, теплового, водо-канализационного хозяйства и казарменно-жилищного фонда к отопительно-зимнему периоду. Проведен колоссальный объем работ в ходе, которого подготовлено более восьми тысяч объектов.   Еженедельно осуществляется непрерывный контроль за исполнением плана работ по проведению капитального ремонта котельных.  Во всех подразделениях заменено более 1 тысячи  наружных осветительных приборов, проводятся мероприятия по оптимизации систем теплоснабжения военных городков и модернизации систем оборудования котельных.

Общий объем всех выполненных работ в настоящее время составляет 77%                  что свидетельствует о своевременной подготовке к отопительному периоду, скорому проведению первых пробных топок и вводе объектов теплоснабжения в эксплуатацию.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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