25.08.2021 (04:30)

В ФГБУ ЦЖКУ по ВВО завершаются работы по подготовке к отопительному периоду

Во всех подразделениях филиала ФГБУ ЦЖКУ по ВВО завершаются работы по подготовке к отопительному периоду 2021-2022:

В настоящее время силы филиала сосредоточены на своевременном завершении подготовки объектов электро-сетевого, теплового, водо-канализационного хозяйства и казарменно-жилищного фонда к отопительно-зимнему периоду. Проведен колоссальный объем работ в ходе, которого подготовлено более восьми тысяч объектов. Еженедельно осуществляется непрерывный контроль за исполнением плана работ по проведению капитального ремонта котельных. Во всех подразделениях заменено более 1 тысячи наружных осветительных приборов, проводятся мероприятия по оптимизации систем теплоснабжения военных городков и модернизации систем оборудования котельных.

Общий объем всех выполненных работ в настоящее время составляет 77% что свидетельствует о своевременной подготовке к отопительному периоду, скорому проведению первых пробных топок и вводе объектов теплоснабжения в эксплуатацию.

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