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25.08.2021 (04:15)

Строительство военного госпиталя ВВО продолжается на Сахалине

Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России уже возвели четырехэтажный лечебный корпус площадью более 7 тыс. кв. метров, в котором разместится основное палатное отделение военного госпиталя Восточного военного округа на Сахалине. В данный момент на цокольном, первом и втором этажах возведены все стены-перегородки, идут отделочные работы.

Установка отопления и покрытие кровли основного четырёхэтажного корпуса военного госпиталя завершены уже более чем на 90%. Внутренние сантехнические и электрические работы выполнены на 60%, а установка вентиляции завершена, более чем на 70%.

Для обеспечения пожарной безопасности медицинского персонала и пациентов военного госпиталя, на первых же этапах строительства была возведена станция пожаротушения с двумя ёмкостями для воды, изготовленных из высокотехнологичного стеклопластика, объёмом 400 м3 каждая.

Автомобильная и специальная техника военных медиков будет размещена уже в готовом гараже на шесть машиномест, а станция дезинфекции  автомобилей обеспечит инфекционную безопасность служебного транспорта.

В целях обеспечения безопасности и исключения несанкционированного проезда на территорию военного объекта, а также в качестве физического препятствия два контрольно пропускных пунктах (КПП) будут оснащены противотаранными комплексами.

Напомним что, в декабре текущего года специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России сдали и ввели в эксплуатацию инфекционное отделение военного госпиталя, которое было оснащено самым современным медицинским оборудованием. На данный момент в нём находится на излечение более двадцати пациентов с различными инфекционными заболеваниями.

Сдача основного четырехэтажного административно-поликлинического корпуса, возведённого из монолитного бетона и способного выдержать землетрясение до 10 баллов, запланирована на конец текущего года.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Медицина , Военное строительство
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