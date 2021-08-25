25.08.2021 (05:05)

Военные инженеры Восточного военного округа борются с лесными пожарами в Якутии



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военные инженеры Восточного военного округа борются с лесными пожарами в Якутии

Сводный отряд инженерных подразделений Восточного военного округа (ВВО) продолжает оказывать помощь в ликвидации лесных пожаров в Якутии.

За прошедшие сутки сводный отряд ВВО совместно с силами ГУ МЧС России в районе поселка Бясь-Кюёль оборудовал 200 метровый участок минерализованной полосы западнее населённого пункта, общая её протяженность составила 6,2 км. Также военнослужащие оказывают помощь местному населению по вывозу мусора от сгоревших зданий и построек. Всего совершено 12 машинорейсов, вывезено более 10 тонн мусора. На территории 2 га осуществлялось тушение отдельных мелких очагов пожаров.

В районе села Тастах оборудовано четыре километра минерализованной полосы, в общей сложности её протяженность составила порядка 39 километров.

За сутки в труднодоступные районы было переброшено более 30 человек и 5 тонн имущества для тушения пожаров.

К мероприятиям привлечено 126 военнослужащих и задействовано 19 единиц специальной техники.

Решение об усилении группировки военного ведомства, оказывающей Республике Саха (Якутия) помощь в тушении лесных пожаров, принято Министром обороны Российской Федерации генералом армии С.К.Шойгу по обращению главы региона. Соответствующие указания командующему войсками Восточного военного округа были отданы 3 августа с.г. в ходе селекторного совещания с руководящим составом Минобороны России.

Помощь в тушении лесных пожаров в Якутии продолжают оказывать экипажи самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России с выливными авиационными приборами ВАП-2 и экипажи вертолетов Ми-8 и Ми-8АМТШ, оборудованные водосливными устройствами ВСУ-5, армейской авиации Восточного военного округа, ранее направленные в охваченный огненной стихией регион в соответствии с решением главы Минобороны России.

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