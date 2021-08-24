24.08.2021 (22:20)

Глава команды военных полицейских Сербии на конкурсе «Страж порядка» АрМИ-2021 назвал фаворитов соревнований



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Глава команды военных полицейских Сербии на конкурсе «Страж порядка» АрМИ-2021 назвал фаворитов соревнований

На военном автодроме Берановац в Сербии продолжается подготовка команд шести стран, участвующих в международном этапе конкурса военных полицейских «Страж порядка», к грядущим соревнованиям. Сегодня свою первую тренировку этапа 3 «Патрульный наряд» провела сборная хозяев состязаний.

Как отметил старший команды вооруженных сил Сербии, подполковник Борко Лукович, для участия в конкурсе были отобраны лучшие из лучших. Позади у участников многие месяцы довольно суровой подготовки, а также аналогичные соревнования, которые проходили в Сербии до АрМИ-2021 на национальном уровне.

«В мае этого года проходил аналогичный чемпионат среди подразделений военной полиции на национальном уровне, который длился два с половиной месяца и состоял из трех этапов, — рассказал Борко Лукович. — На чемпионат было заявлено довольно много кандидатов, и в ходе проведения этих этапов список постепенно сокращался, в результате чего были отобраны лучшие из лучших».

Формируя состав сборной внимание прежде всего обращалось на уровень мастерства кандидатов. Однако все они должны были быть и в хорошей физической форме.

«Наша команда – своеобразный компромисс между молодостью и опытом. Безусловно, все участники в команде — профессионалы своего дела с большим опытом службы в военной полиции. Но это не мешает им поддерживать отличную физическую форму. Они прошли через довольно суровый этап подготовки, что должно сыграть свою роль уже на этапе самого соревнования», — пояснил старший сербской команды.

В числе фаворитов состязаний, помимо самой Сербии, Борко Лукович назвал Россию и Казахстан. Дебютант и «серый кардинал» конкурса в этом году — сборная Катара — также, по его мнению, достойный соперник. «Мы считаем, что ребята из Казахстана также очень хорошо подготовлены физически, и плюс ко всему дисциплинированны. Что касается команды Катара, то думаем, они представят свою страну достойно, не разочаруют своих соотечественников».

Конкурс «Страж порядка» Армейских международных игр-2021 пройдет с 29 августа по 3 сентября и будет состоять из четырех этапов. В ходе них участникам предстоит продемонстрировать навыки стрельбы, отработать действия патрульного наряда в импровизированном населенном пункте, пройти специальную полосу препятствий, в том числе на патрульном автомобиле, а также совершить военно-полицейский бросок на 12 километров.

Первые два этапа — «Огневой» и «Действия патрульного наряда в населенном пункте» — пройдут на территории военного комплекса «Жича» в окрестностях города Кралево. Этап «Патрульный наряд» с комбинированной полосой препятствий и финальный «Военно-полицейский бросок» состоятся на автодроме «Берановац».

Справочно:

Армейские международные игры-2021 пройдут с 22 августа по 4 сентября 2021 года на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Беларусь, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан).

Всего в 34 конкурсах АрМИ-2021 принимает участие более 5 тысяч военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран. В конкурсе «Страж порядка» участвуют представители вооруженных сил России, Сербии, Казахстана, Ирана, Катара и Кипра.

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