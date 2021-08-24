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24.08.2021 (22:20)

Глава команды военных полицейских Сербии на конкурсе «Страж порядка» АрМИ-2021 назвал фаворитов соревнований

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На военном автодроме Берановац в Сербии продолжается подготовка команд шести стран, участвующих в международном этапе конкурса военных полицейских «Страж порядка», к грядущим соревнованиям. Сегодня свою первую тренировку этапа 3 «Патрульный наряд» провела сборная хозяев состязаний.

Как отметил старший команды вооруженных сил Сербии, подполковник Борко Лукович, для участия в конкурсе были отобраны лучшие из лучших. Позади у участников многие месяцы довольно суровой подготовки, а также аналогичные соревнования, которые проходили в Сербии до АрМИ-2021 на национальном уровне.

«В мае этого года проходил аналогичный чемпионат среди подразделений военной полиции на национальном уровне, который длился два с половиной месяца и состоял из трех этапов, — рассказал Борко Лукович. — На чемпионат было заявлено довольно много кандидатов, и в ходе проведения этих этапов список постепенно сокращался, в результате чего были отобраны лучшие из лучших».

Формируя состав сборной внимание прежде всего обращалось на уровень мастерства кандидатов. Однако все они должны были быть и в хорошей физической форме.

«Наша команда – своеобразный компромисс между молодостью и опытом. Безусловно, все участники в команде — профессионалы своего дела с большим опытом службы в военной полиции. Но это не мешает им поддерживать отличную физическую форму. Они прошли через довольно суровый этап подготовки, что должно сыграть свою роль уже на этапе самого соревнования», — пояснил старший сербской команды.

В числе фаворитов состязаний, помимо самой Сербии, Борко Лукович назвал Россию и Казахстан. Дебютант и «серый кардинал» конкурса в этом году — сборная Катара — также, по его мнению, достойный соперник. «Мы считаем, что ребята из Казахстана также очень хорошо подготовлены физически, и плюс ко всему дисциплинированны. Что касается команды Катара, то думаем, они представят свою страну достойно, не разочаруют своих соотечественников».

Конкурс «Страж порядка» Армейских международных игр-2021 пройдет с 29 августа по 3 сентября и будет состоять из четырех этапов. В ходе них участникам предстоит продемонстрировать навыки стрельбы, отработать действия патрульного наряда в импровизированном населенном пункте, пройти специальную полосу препятствий, в том числе на патрульном автомобиле, а также совершить военно-полицейский бросок на 12 километров.

Первые два этапа — «Огневой» и «Действия патрульного наряда в населенном пункте» — пройдут на территории военного комплекса «Жича» в окрестностях города Кралево. Этап «Патрульный наряд» с комбинированной полосой препятствий и финальный «Военно-полицейский бросок» состоятся на автодроме «Берановац».

Справочно:

Армейские международные игры-2021 пройдут с 22 августа по 4 сентября 2021 года на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Беларусь, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан).

Всего в 34 конкурсах АрМИ-2021 принимает участие более 5 тысяч военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран. В конкурсе «Страж порядка» участвуют представители вооруженных сил России, Сербии, Казахстана, Ирана, Катара и Кипра.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
АрМИ , Страж порядка
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