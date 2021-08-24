24.08.2021 (19:40)
На полигоне Фориш в Республике Узбекистан прошёл первый этап международного конкурса «Полевая кухня-2021»
На полигоне Фориш в Республике Узбекистан прошёл первый этап международного конкурса среди военных поваров и пекарей «Полевая кухня-2021», в ходе которого военнослужащие продемонстрировали своё мастерство во владении оружием.
Представители продовольственных служб России, Белоруссии, Вьетнама, Таджикистана и Узбекистана выполнили стрельбу из штатного оружия (автомат Калашникова АК-74), предоставленного узбекской стороной.
Справочно:
Армейские международные игры-2021 пройдут с 22 августа по 4 сентября 2021 года на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Беларусь, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан).
Всего в 34 конкурсах АрМИ-2021 принимает участие более 5 тысяч военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.
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