24.08.2021 (18:10)

В иранском порту Энзели состоялась пресс-конференция глав делегаций стран-участниц конкурса «Кубок моря» АРМИ-2021



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В иранском порту Энзели состоялась пресс-конференция глав делегаций стран-участниц конкурса «Кубок моря» АРМИ-2021

Сегодня в конференц-зале администрации иранского морского порта Бендер-Энзели состоялась пресс-конференция глав делегаций стран-участниц конкурса «Кубок моря» Армейских международных игр 2021.

На входе в конференц-зал все участники пресс-конференции и журналисты прошли барьерный медицинский осмотр. В помещении также были приняты меры по профилактике новой коронавирусной инфекции – масочный режим и социальная дистанция. Первый вопрос, прозвучавший от журналистов, вполне ожидаемо касался мероприятий по недопущению распространения коронавируса при проведении конкурса.

Представитель российской делегации контр-адмирал Сергей Екимов поблагодарил руководство ВМС Ирана за возможность проведения конкурса на их территории, а также отметил, что моряки Каспийской флотилии прошли обязательную вакцинацию, все они полностью здоровы и готовы к проведению соревнований. По прибытии в порт Энзели каждый военнослужащий был проверен на отсутствие коронавируса. Также Сергей Петрович отметил, что судейской коллегией проверена готовность учебно-материальной базы к проведению конкурса.

Отвечая на вопрос об укреплении взаимоотношений между военными моряками прикаспийских государств, контр-адмирал Сергей Екимов сказал, что экипажи кораблей России, Азербайджана, Казахстана и Ирана встречаются не первый год, уже хорошо знакомы и поддерживают дружеское общение, а это и является главной целью конкурса.

«Завещанный предками девиз: «Каспийское море - море дружбы» мы свято храним сегодня и передадим нашим потомкам», - заявил контр-адмирал Сергей Екимов.

Затем выступил представитель Казахстана, отметивший, что участие команд разных стран в конкурсах армейских игр только укрепляет взаимоотношения между ними, поскольку в процессе общения достигается взаимопонимание.

Справочно:

Армейские международные игры 2021 года, проходят с 22 августа по 4 сентября седьмой раз по инициативе Минобороны России. В этом году их география охватывает территории 11 государств: Алжира, Армении, Беларуси, Вьетнама, Ирана, Катара, Казахстана, Китая, России, Сербии и Узбекистана. Всего в 34-х конкурсах АРМИ-2021 принимает участие более 5 тысяч военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.

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