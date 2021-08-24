24.08.2021 (20:30)

В двухдневную гонку протяженностью более 100 км устремились команды России и Монголии в Туве в рамках конкурса «Конный марафон»



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В двухдневную гонку протяженностью более 100 км устремились команды России и Монголии в Туве в рамках конкурса «Конный марафон»

Команды Вооруженных сил России и Монголии вступили в гонку протяженностью более 100 км в ходе второго дня состязаний Международного конкурса «Конный марафон» Армейских международных игр - 2021 в Республике Тыва.

В ходе прохождения этапа военнослужащие продемонстрируют свое мастерство в обращении с лошадьми, на которых преодолеют водную преграду с участком из минно-взрывных заграждений, проведут конный дозор на участке местности длинной до 30 км, а также организуют ночлег с выставлением охранения, приготовлением пищи и установкой временного жилища.

Кроме этого, участники конкурса из Казахстана и Узбекистана, стартовавшие накануне, уже преодолели двухдневную гонку и успешно финишировали, выполнив ряд специальных заданий второго дня конкурса: организовали водопой животных и осуществили перевозку оружия и боеприпасов на расстояние более 5 км.

Международный этап конкурса «Конный марафон» в рамках Армейских международных игр - 2021 проходит на базе горного мотострелкового соединения Центрального военного округа на полигоне «Кара-Хаак». В нем принимают участие конные подразделения из России, Монголии, Казахстана и Узбекистана.

Справочно:

Армейские международные игры-2021 пройдут с 22 августа по 4 сентября 2021 года на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Беларусь, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан).

Всего в 34 конкурсах АрМИ-2021 принимает участие более 5 тысяч военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.

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