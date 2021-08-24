24.08.2021 (19:20)

Российская команда лидирует в конкурсе АрМИ-2021 «Дорожный патруль», впервые проходящем в Катаре



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Российская команда лидирует в конкурсе АрМИ-2021 «Дорожный патруль», впервые проходящем в Катаре

Российская команда заняла первое место в военно-технической эстафете

в конкурсе «Дорожный патруль», впервые проходящем на территории Катара

в рамках VII Армейских международных игр. Ранее автоинспекторы российской военной полиции одержали победу в индивидуальной гонке.

В одном из самых сложных упражнений участники команд выполняли заезды по автодрому на патрульных автомобилях Nissan Sentra, которые организаторы конкурса приобрели специально для соревнований.

В ходе эстафеты российские военнослужащие преодолели искусственные препятствия такие, как косогор, холм, железнодорожный переезд, ограниченные проезды, а также выполняли нормативы по оказанию первой медицинской помощи «пострадавшему» и тушению пожара в результате условного ДТП, показав лучший результат среди пяти команд стран-участниц международного конкурса.

Справочно:

В конкурсе «Дорожный патруль» АрМИ-2021 борются за победу представители военной автоинспекции и военной полиции России, Белоруссии, Узбекистана, Ирана и Катара. Основные мероприятия проходят

на автодроме лагеря военной полиции вооружённых сил Государства Катар, который находится в пригороде столицы — города Доха.

Завершится международный конкурс торжественной церемонией закрытия 26 августа.

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