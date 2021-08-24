24.08.2021 (20:20)

В Армении в рамках международного конкурса «Воин мира» АрМИ-2021 стартовал военно-спортивный этап – «Профессионал»

В Республике Армения в рамках международного конкурса «Воин мира» Армейских международных игр АрМИ-2021 стартовал военно-спортивный этап – «Профессионал».

В ходе перового испытания этапа на территории воинской части Минобороны Армении в г. Иджеван конкурсанты выполнили комплекс упражнений по боевой подготовке на время. Военнослужащие по двое, согласно жребию, в экипировке с оружием соревновались в преодолении полосы с 19 препятствиями.

В частности, военные спортсмены преодолели овраг по бревну, завал, пробежали по проходам лабиринта, форсировали разрушенную лестницу прыжками, преодолели стенку, метнули гранату массой 600 г на 15 м на меткость, выполнили метание ножа с 5 метров (женщины с 3 метров) по мишени, перенесли ящик с боеприпасами на 20 м под колючей проволокой (женщины – без ящика), отработали нормативы по радиационной, химической и биологической защите, выполнили неполную разборку и сборку автомата АК-74.

Этап «Профессионал» конкурса «Воин мира» проводится в виде соревнований по многоборью, в программу которого входят 3 испытания: комплекс упражнений боевой подготовки, военно-медицинский комплекс «Индивидуальное мастерство» и ориентирование на местности.

По итогам каждого испытания места определяются по времени, показанному участником на финише полосы препятствий, с учетом штрафных секунд.

По завершению трехдневного этапа «Профессионал» судейская комиссия определит лучших в командном и личном зачете.

Справочно:

Армейские международные игры-2021 пройдут с 22 августа по 4 сентября 2021 года на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Беларусь, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан).

Всего в 34 конкурсах АрМИ-2021 принимает участие более 5 тысяч военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.

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