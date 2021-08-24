24.08.2021 (21:10)

В Москве прошли первые туры этапов конкурса «Армия культуры» в рамках АрМИ-2021



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Москве прошли первые туры этапов конкурса «армия культуры» в рамках АрМИ-2021

В Центральном Доме Российской Армии состоялись первые два этапа творческого соревнования «Армия культуры», которое проводится в рамках Армейских международных игр «Армия – 2021».

Творческий конкурс «Армия культуры» впервые проводится в рамках Армейских международных игр и в нем принимают участие 20 команд, среди которых участники из России, Азербайджана, Анголы, Армении, Республики Беларусь, Вьетнама, Ирана, Казахстана, Китая, Лаоса, Мали, Мьянмы, Сербии, Узбекистана, Буркина-Фасо, Венесуэлы, Сирии, Узбекистана и Шри-Ланки. Площадками для творческого состязания определены Центральный Дом Российской Армии, Дом дружбы на полигоне Алабино и Конгрессно-выставочный центр «Патриот».

Со сцены ЦДРА 22 августа участников конкурса и зрителей приветствовал директор Департамента культуры Министерства обороны Российской Федерации Артём Горный. Он высказал уверенность в том, что конкурс «Армия культуры» будет обязательно развиваться, а количество участников неуклонно расти. Также Артём Владимирович пожелал всем конкурсантам хорошего выступления и, конечно же, победы.

По программе конкурса в этот день армейские таланты разных стран демонстрировали искусное владение музыкальными инструментами. Второй этап стал испытанием для вокалистов, выступающих сольно. И если «Инструментальный жанр» не предполагал ограничений по подбору конкурсного репертуара, то «Вокальное мастерство» необходимо было проявить при исполнении песен героико-патриотической тематики на русском и родном языках.

Согласно проведенной накануне жеребьевки конкурс, который вела актриса Центрального академического театра Российской Армии Алена Фалалеева, открыли выступления музыкантов из Узбекистана, Сербии и Казахстана.

Вокальные навыки, исполнительская культура, сценический образ, музыкальность и артистичность именно по этим критериям оценивало исполнителей жюри конкурса, в состав которого вошли представители военных ведомств стран-участниц международных соревнований.

По итогам голосования членов жюри лидерами первых двух этапов стали сборные России, Китая и Республики Беларусь.

Справочно:

Армейские международные игры-2021 пройдут с 22 августа по 4 сентября 2021 года на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Беларусь, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан).

Всего в 34 конкурсах АрМИ-2021 принимает участие более 5 тысяч военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.

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