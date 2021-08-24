24.08.2021 (20:10)

Команда РФ стала лидером первого полуфинала международного конкурса военных инженеров «Безопасный маршрут»

Команда военных инженеров Вооруженных Сил Российской Федерации стала победителем первого полуфинала конкурса «Безопасный маршрут», который проходит в Тюменской области на полигоне Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова. В первом полуфинале принимали участие команды из России, Белоруссии, Узбекистана и Лаоса. По результатам первого соревновательного дня российская команда стала лидером с результатом 42 минуты 15 секунд. С незначительным отставанием и результатом в 44 минуты 4 секунды вторыми на трассе стали военные инженеры из Республики Узбекистан. Замкнули тройку лидеров экипажи из Белоруссии с показателем в 1 час 54 секунды. Команда Лаоса, впервые принимающая участие в конкурсе, преодолела трассу за 2 часа 14 минут. Во втором полуфинале на гоночную трассу выйдут команды Египта, Венесуэлы, Вьетнам и Индии.

В ходе соревнований участники выполнили комплекс задач в составе отряда обеспечения движения. На маршруте протяженностью до 3 тыс. метров конкурсанты проложили «безопасный маршрут», разобрав лесной завал, используя машины разграждения ИМР-3 и путепрокладчики БАТ-2, оборудовали переходы через препятствия и навели 40-метровую переправу при помощи комплекта тяжелого механизированного моста ТММ. Дополнительным испытанием для инженерно-штурмовых подразделений стало метание с барьерного рубежа малых пехотных лопаток и преодоление паутины из колючей проволоки

Всего в международном этапе конкурса военных инженеров «Безопасный маршрут» принимают участие 8 команд, представляющих вооруженные силы России, Белоруссии, Вьетнама, Египта, Индии, Венесуэлы, Узбекистана и Лаоса.

Справочно:

Армейские международные игры-2021 пройдут с 22 августа по 4 сентября 2021 года на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Беларусь, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан).

Всего в 34 конкурсах АрМИ-2021 принимает участие более 5 тысяч военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.

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