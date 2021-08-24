24.08.2021 (18:20)

Во Вьетнаме состоялась пристрелка стрелкового оружия для участия в конкурсе «Снайперский рубеж» АрМИ-2021

Во вьетнамском национальном учебном центре «Мьеу Мон» участники конкурса международного этапа конкурса АрМИ-2021 «Снайперский рубеж» провели пристрелку стрелкового оружия, которое будет применено в конкурсе.

Российские и иностранные стрелки провели выверку прицельных приспособлений и провели тренировочные стрельбы

с целью пристрелки оружия для приведения его к нормальному бою.

Команды-участницы международных состязаний снайперов выступят на конкурсе «Снайперский рубеж» в Социалистической Республике Вьетнам с 7,62 мм снайперскими винтовками Драгунова (СВД) с прицелом ПСО-1, также в ходе конкурса будет вестись стрельба из автоматов Калашникова АК-74, пистолетов Макарова ПМ.

После приведения оружия к нормальному бою, снайперы приступят к тренировкам по прохождению специальной соревновательной трассы.

Справочно :

Армейские международные игры – 2021 пройдут с 22 августа по 4 сентября 2021 года на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Беларусь, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан).

Всего в 34 конкурсах АрМИ-2021 принимает участие более 5 тысяч военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.

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