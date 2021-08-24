24.08.2021 (19:10)

На конкурсе «Авиадартс» в рамках Армейских международных игр-2021 стартовала летная программа



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player На конкурсе «Авиадартс» в рамках Армейских международных игр-2021 стартовала летная программа

В рамках Международного конкурса «Авиадартс-2021» на аэродроме Дягилево под Рязанью стартовала летная программа соревнований.

В ходе первого летного дня авиационные экипажи выполняли задачи воздушной навигации и техники пилотирования.

В частности, во время выполнения полетных заданий конкурсантам предстояло пройти через контрольные точки по маршруту строго в установленное до секунд время, а также выполнить комплекс фигур пилотажа в составе пары, например, «вираж», «горка», «петля Нестерова» и другие.

Справочно:

Международная судейская коллегия оценивала точность выдерживания всех параметров полета, строя, а также качество выполнения всех элементов.

В завершении судьи оценивали качество и точность посадки экипажей на взлетно-посадочной полосе.

Международный конкурс по воздушной выучке летных экипажей «Авиадартс-2021» проходит в Рязанской области с 22 августа по 4 сентября. В конкурсе задействованы аэродром Дягилево и полигон Дубровичи. Участвуют команды Китайской Народной Республики, Республики Беларусь и Российской Федерации. Всего около 60 экипажей.

Летчикам соревнуются в следующих элементах конкурса: визуальная воздушная разведка, техника пилотирования, навигация. Финальным этапом станет боевое применение авиационных средств поражения по наземным целям. Экипажи выполнят практические пуски неуправляемых авиационных ракет, бомбометание и стрельбу из авиационных пушек.

Зачет проводится в 7 номинациях по родам авиации: истребительная авиация, штурмовая авиация, бомбардировочная авиация, дальняя авиация, военно-транспортная авиация, армейская авиация на боевых и армейская авиация на транспортно-боевых вертолетах.

В полетах задействованы самолеты J-10 и J-16 (Цзянь), H-6 (Хун), Y-9, и Y-20 (Юнь) Народно-освободительной армии Китая, штурмовики Су-25, вертолеты Ми-8 и Ми-24 ВВС Республики Беларусь, истребители Су-35с, бомбардировщики Су-34, вертолеты Ми-28н и Ка-52 ВКС России и другие типы авиационной техники.

Армейские международные игры-2021 пройдут с 22 августа по 4 сентября 2021 года на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Беларусь, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан).

Всего в 34 конкурсах АрМИ-2021 принимает участие более 5 тысяч военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.

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