24.08.2021 (18:15)

Военные полицейские из Катара и Кипра выполнили первые стрелковые упражнения огневого этапа конкурса «Страж порядка» в Сербии



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военные полицейские из Катара и Кипра выполнили первые стрелковые упражнения огневого этапа конкурса «Страж порядка» в Сербии

Первые занятия на стрелковом полигоне Жича в Сербии состоялись сегодня для участников конкурса «Страж порядка» АрМИ-2021 из Кипра и Катара. Военных полицейских двух стран ознакомили с правилами проведения этапа «Огневой», рассказали о тонкостях выполнения стрелковых упражнений из пистолета Glock 17 и автоматов Zastava M70, а также объяснили, за что арбитры будут начислять штрафные баллы в ходе соревнования.

Военнослужащие Кипра и Катара впервые участвуют в международном конкурсе военных полицейских. Как поделились представители команд, всё здесь, в Сербии, отличается от того, с чем привыкли иметь дело они: и тренировочные площадки, и применяемое оружие, и методы тренировки, и даже климат. Тем не менее, команды настроены на честные соревнования и готовы выложиться на 100 процентов.

«Мы здесь впервые, это правда. Но мы воспользуемся этим шансом, несмотря ни на что, — рассказал представитель команды Кипра на конкурсе «Страж порядка» АрМИ-2021 Новидос Папамайкл. — Пока что я видел только площадку четвертого этапа. Хорошая трасса. Отличается от того, что у нас, но тем не менее. Отличия также в том, что оружие здесь другое. У нас другие пистолеты и автоматы, но будем стараться их освоить».

Занятия на всех конкурсных площадках проводят сербские военные инструкторы. Перед тренировкой в выполнении заданий, входящих в конкурсную программу, каждая команда проходит обязательный инструктаж по технике безопасности и правилам поведения на полигоне, после чего приступает к поэтапной отработке всех нормативов.

Согласно правилам этапа «Огневой» конкурса «Страж порядка», команды выдвигают на этап по три участника. Каждый из них должен поразить по пять грудных мишеней из пистолета Glock 17 и по пять ростовых мишеней из автомата Zastava M70. Грудные мишени находятся на расстоянии 10 метров от огневого рубежа, а ростовые — в 100 метрах от места стрельбы.

При этом на директрисе расставлены щиты с полупрозрачным покрытием, попадание по которым влечёт за собой начисление штрафных секунд. Чтобы избежать этого, конкурсант должен несколько раз переместиться вдоль линии огня сначала с пистолетом, а затем с автоматом. Оружие должно быть направлено строго в сторону мишеней.

По каждой цели нужно выстрелить минимум дважды. Огонь из автомата обязательно должен вестись очередями, а не одиночными выстрелами. Чем меньше времени на стрельбу участник потратит с того момента, как прозвучит команда «Пальба» (серб. «Огонь» — прим.), тем лучше результат.

Этап «Огневой» конкурса «Страж порядка» АрМИ-2021 в сербском Кралеве состоится 30 августа. Финал состязаний военных полицейских запланирован на 3 сентября.

Справочно :

Армейские международные игры-2021 пройдут с 22 августа по 4 сентября 2021 года на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Беларусь, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан).

Всего в 34 конкурсах АрМИ-2021 принимает участие более 5 тысяч военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран. В конкурсе «Страж порядка» участвуют представители вооруженных сил России, Сербии, Казахстана, Ирана, Катара и Кипра.

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