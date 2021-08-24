24.08.2021 (17:15)

В Калининградской области подразделения МТО приступили к учениям

С подразделениями материально-технического обеспечения (МТО) Балтийского флота (БФ), дислоцированными в Калининградской области, начались плановые специальные учения.

Военнослужащие по учебной тревоге произвели подъем и, совершив многокилометровые марши в район учений, приступили к выполнению комплексных нормативов по развертыванию мобильных пунктов управления, полевых лагерей и пунктов обеспечения.

В рамках учений с военнослужащими будут проведены тактико-специальные занятия по обустройству пунктов ремонта поврежденной техники, по эвакуации и ремонту боевых машин, по их восстановлению в специально подготовленных цехах. На береговых базах и в море пройдут занятия по ремонту и восстановлению поврежденных кораблей и судов. Военнослужащие также наведут понтонные переправы через водные преграды для оперативной переброски военной техники.

Кроме того, в морских полигонах и в морских базах БФ специалисты тыловых структур обеспечат запасами и оружием корабли флота, выполняющие учебные задачи в море.

Учения структур МТО Балтийского фота продлятся до конца недели. Всего в них задействовано более 2 тыс. военнослужащих и гражданских специалистов и свыше 200 единиц военной и специальной техники.

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