24.08.2021 (17:10)

В Сибири проходит этап конкурса «Отличники войсковой разведки» в рамках АрМИ-2021



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Сибири проходит этап конкурса «Отличники войсковой разведки» в рамках АрМИ-2021

Военнослужащие иностранных подразделений на завершающем испытании первого этапа Международного конкурса «Отличники войсковой разведки-2021» оборудовали засаду с захватом секретных документов условного противника и уничтожением автомобильной техники.

Во второй день первого этапа конкурса «Вывод разведывательной группы в тыл противника» перед участниками соревнований стояла задача по оборудованию засады в лесистой местности, где по дороге двигался грузовой автомобиль условного противника, перевозящий секретные документы. Разведчики провели подрыв на дороге и тем самым вывели из строя транспортное средство, уничтожили силы противника, а затем произвели захват объекта. После выполнения задачи участники конкурса обеспечили отход всей группы, установив растяжки на маршруте преследования. Для маскировки разведчики использовали подручные средства.

Конкурс «Отличники войсковой разведки» Армейских международных игр - 2021 проходит с 22 августа по 4 сентября на базе учебного комплекса НВВКУ. В нем принимают участие шесть основных команд из Российской Федерации, Китайской Народной Республики, Республики Южная Осетия, Белоруссии, Узбекистана и Индии в полном составе, а также восемь одиночных — это команды Республики Конго, Буркина-Фасо, Республики Мозамбик, Южно-Африканской Республики, Республики Таджикистан, Камеруна, Королевства Эсватини (в их составе по одному человеку).

Справочно:

Армейские международные игры-2021 пройдут с 22 августа по 4 сентября 2021 года на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан).

Всего в 34 конкурсах АрМИ-2021 принимает участие более 5 тысяч военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.



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